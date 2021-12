Festival de Jazz anima a Chapada Diamantina neste fim de semana

O swing, a improvisação e os ritmos não lineares do jazz ocupam a Chapada Diamantina, sexta-feira, 22, e sábado, 23, em mais uma edição do Festival de Jazz do Capão. O evento é gratuito e contará com workshops e apresentações musicais de artistas internacionais, nacionais e locais.

O santuário ecológico do Vale do Capão, no município de Palmeiras (440 km de Salvador), é palco do espetáculo.

“O festival é a realização de um sonho. Primamos pela qualidade artística e buscamos a interação com a música baiana. Salvador tem uma cena instrumental muito rica”, destaca Rowney Scott, curador e idealizador do Festival.

Na sexta edição, a festa mantém a preocupação para que o impacto ambiental seja o menor possível. “Temos o cuidado, desde a primeira edição, em 2010, com a natureza. Buscamos reduzir ao máximo os impactos. Sempre realizamos o festival em fins de semana sem feriados, na baixa temporada, garantindo a presença de um público mais específico”, explica Scott.

“Solicitamos que as pessoas evitem vir de carro. Se precisar, deixar o carro em Palmeiras e ir para o Capão de transporte coletivo. Uma parceria com o Grupo Ambientalista de Palmeiras (GAP) e com o grupo Recicla Capão garante a realização de coleta seletiva durante todo o evento”, completa o curador.

Atrações

A programação deste ano traz grandes nomes da música, como o compositor e multi-instrumentista Egberto Gismonti e a cantora norte-americana Michaela Harrison, além da participação de artistas da cena instrumental baiana e grupos locais do Capão.

“Estou superanimada por participar desse festival. Sou uma mulher negra que canta músicas que vêm das raízes negras. Vejo de forma clara esses laços entre os negros da diáspora em geral, principalmente entre as culturas de Nova Orleans e da Bahia”, afirma Michaela Harrison.

“Participar de festivais internacionais, em especial na minha querida Bahia, é representar essa ligação entre o povo da diáspora, alimentando essa conversa como respeito às diferenças entre os seres humanos e fazer as conexões através das coisas que temos em comum. Esse é o poder da música: ligar as pessoas e tocar os corações”, diz a cantora.

Michaela apresenta-se no Palco da Vila, na noite do sábado. À tarde, ela realizará o workshop Vocal Jazz, às 16 horas, no Circo do Capão. “O objetivo é envolver os participantes com o jazz. Todo mundo vai cantar. Vamos falar sobre improvisação, que é um assunto muito importante para o jazz. Criar no momento, no espaço compartilhado. É experimentação”, ressalta.

A banda Pirombeira é uma das atrações de destaque no Palco da Vila na noite da sexta-feira. O grupo baiano, que vive uma fase vitoriosa com o lançamento do primeiro disco em abril e com as premiações (Melhor Show e Melhor Música) recebidas no Prêmio Caymmi de Música 2017, apresenta-se pela primeira vez nesse festival.

“Estamos felizes em participar de um dos maiores e mais importantes festivais de jazz do Brasil, e de ver músicos renomados que fizeram a cara da música instrumental e popular brasileira. É uma grande honra ser parte dessa programação”, comemora Ian Cardoso, guitarrista e vocalista da banda.

“O show tem como base o nosso primeiro disco, mas teremos algumas surpresas. Vamos apresentar umas músicas novas e teremos participações especiais. Estamos contando os dias para chegar esse momento”, conclui.

