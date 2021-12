Festival de Itaparica terá Mariene de Castro e BaianaSystem

Música e poesia desembarcam nesta sexta-feira, 26, na ilha mais famosa da Baía de Todos-os-Santos. A praça Jardim dos Namorados será o palco da primeira edição do Festival de Itaparica (Fita) - Música e Poesia e receberá até domingo, artistas locais e nacionais. Mariene de Castro, BaianaSystem, Lazzo Matumbi, Zeca Baleiro, Lirinha, Karina Rabinovitz, Jackson Costa e Bule Bule são algumas das atrações. As apresentações começam às 17 horas, todas gratuitas.

A primeira noite do Fita será encerrada com o canto negro e a potente voz de Mariene de Castro. “Fico feliz em participar do evento. Frequento a ilha desde pequena. É um lugar que é referência em minha vida. Um festival como esse enriquece, agrega valor positivo à alma e a identidade do povo”, destaca a sambista.

Mariene sobe ao palco nesta sexta, às 23h30, e revela um pouco do que vai apresentar ao público. “Vou passear por momentos marcantes da minha carreira, tendo o Recôncavo Baiano e a sua música como ponto de referência. O Recôncavo é vivo”, completa.

A prefeita Marlylda Barbuda ressalta que a cidade está preparada para receber os visitantes e obteve apoio dos municípios vizinhos.

“Itaparica possui uma rica e expressiva produção cultural e artística, que pode ser potencializada, para o bem da comunidade. Queremos fazer do município um reduto de turismo na área cultural. Estamos felizes pelo apoio recebido dos outros municípios do Recôncavo que abraçaram o Festival. Nosso objetivo é que o Fita se firme no calendário cultural da Bahia e do Brasil”, afirma a prefeita.

A expectativa é de que o festival atraia muitas pessoas para Itaparica. A Internacional Travessia chegou a colocar, na madrugada, dois horários extras de ferryboat.

Som e Rima

O maranhense Zeca Baleiro festejará em Itaparica 20 anos de estrada. “Contemplarei várias fases da carreira, e devo tocar canções novas e outros autores também”, conta. O maranhense se apresenta amanhã, às 23 horas.

Zeca elogia a realização do festival e avalia que “esses eventos revigoram a vida da cidade, o convívio social. Num tempo de tantas convulsões sociais e políticas, é uma maravilha ter espetáculos dessa natureza, culturais e democráticos, abertos a todos”.

A música e a poesia vão estar juntas na apresentação de Lirinha. O pernambucano vai apresentar canções do primeiro e segundo disco solo, Lira ( 2015) e O Labirinto e o Desmantelo (2015), e outras do tempo em que esteve à frente do grupo Cordel do Fogo Encantado. Além de cantar, Lirinha vai recitar poesias autorais e de poetas renomados como Waly Salomão, João cabral de Melo Neto, Cora Coralina e Marcelino Freire.

“A minha primeira escola nesse mundo que chamamos de arte foi a poesia. Declamava no intervalo das cantorias de violeiros repentistas no sertão de Pernambuco. Depois me envolvi com a música e o teatro”, relembra Lirinha.

“Um festival como o FITA me dá a oportunidade de trazer esses elementos para o palco. Será uma apresentação especial, onde trago mais o elemento poesia para o show”, completa. A poesia musical do jovem de Arcoverde (PE) ocupa o palco neste sábado, 28, às 21h30.

O grupo BaianaSystem encerra a primeira edição do FITA, levando para o palco a mistura do sound system jamaicano com a guitarra baiana e a percussão. Russo Passapusso e sua trupe cantam no domingo, às 22 horas.

Outras Artes

Paralela à programação artística do palco principal, o Fita contará com oficinas e com ações realizadas na Biblioteca Juracy Magalhães e no Centro de Convenções do Grande Hotel Sesc Itaparica.

As oficinas de literatura e música visam promover o conhecimento, a leitura e a troca de experiências entre artistas e a comunidade.

A culinária baiana também tem seu espaço garantido na Praça de Alimentação. O espaço vai reunir comidas típicas da região.

| SERVIÇO |

FESTIVAL DE ITAPARICA (FITA) - música e poesia com Mariene de Ccastro, BaianaSystem, Zeca Baleiro, Lirinha, Bule Bule e outros

Quando: sexta a domingo - shows a partir das 17h

Onde: Praça Jardim dos Namorados, em itaparica

Quanto: gratuita

