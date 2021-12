Festival de Inverno em Vitória da Conquista tem atrações confirmadas

A 15ª edição do Festival de Inverno Bahia 2019 já tem suas atrações confirmadas. Em anúncio feito na tarde desta sexta-feira, 24, foi confirmada a presença dos cantores Dilsinho, Frejat e Marília Mendonça no dia de abertura do evento, marcado para 23 de agosto, no Parque de exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

No segundo dia de atrações, "O Grande Encontro" formado por Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença complementam a grade da festa, junto a Léo Santana, IZA e Ivete Sangalo. Já a responsabilidade de fechar o terceiro e último dia da festa, 25 de agosto, com chave de ouro, ficou para Anitta, Wesley Safadão e Nando Reis.

Os ingressos já estão à venda, com valores promocionais que variam de R$ 55 a R$ 340 (primeiro lote), com possibilidade de parcelamento em até 6x. A aquisição pode ser feita através dos sites da Eventim e do próprio evento, além das lojas South (shoppings Bela Vista, Paralela, Salvador, Salvador Norte e Piedade).

