Festival de Inverno Bahia comemora uma década de realização

Nesta época do ano, a temperatura média em Vitória da Conquista gira em torno dos 17° C. Há quem sinta arrepios só de ler a informação e há quem comemore. "Que ótimo! Prefiro mesmo usar calça nos shows", brinca Badauí, vocalista da banda CPM 22.

Ele tem mais um motivo para comemorar. É a primeira vez que a banda visitará a cidade, localizada a cerca de 500 quilômetros de Salvador, para participar do Festival de Inverno Bahia. Outras oito grandes atrações se revezam no palco principal durante três noites de shows, a partir do dia 29.

"É legal poder conhecer outras cidades e levar nosso som a públicos diferentes. Eventos desse porte sempre somam à carreira de uma banda", anima-se o cantor. Antes, porém, o grupo dá uma paradinha na capital para participar do Rock Concha, domingo agora, no Bahia Café Hall. Tarde de Outubro, Um Minuto para o Fim do Mundo e Regina Let's Go são hits obrigatórios do repertório pinçado do álbum acústico lançado ano passado.

Para todos os gostos



Quem não curte hardcore melódico não precisa cancelar a viagem à "Suíça baiana". Também já garantiram presença no evento Gilberto Gil, Capital Inicial, Ira!, Natiruts, Os Paralamas do Sucesso, Skank e Luan Santana. É promessa de diversão para todos os gostos.

A mato-grossense Vanessa da Mata é outro nome confirmado. Ela traz a tiracolo o repertório de Segue o Som, seu mais recente trabalho, cuja faixa-título já é bem conhecida dos ouvintes de rádio. "Mas é Ninguém É Igual a Ninguém que não sai da minha cabeça, de manhã até de madrugada", confessa a cantora por telefone, confirmando mais uma música nova no repertório.

É claro que hits como Amado, "Não me Deixe Só" e "Ai, ai, ai" têm cadeira cativa. Afinal de contas, ela não ia querer comprar briga justamente com o público do Festival de Inverno. "Conquista foi um presente para mim. Me lembro do começo. As pessoas na Bahia começaram a conhecer meu trabalho muito por conta desse evento", reconhece a cantora, que se apresenta no sábado.

Além do Palco 2014, a Tenda Eletrônica e Palco do Rock Fainor ampliam o leque de alternativas para o público, que ainda tem à disposição o Barracão Universitário Opção, com bandas de forró na maior parte da programação.

Esperando a festa



E não é só durante o evento que a paleta de opções é variada. Enquanto não chega a hora de tomar o rumo do Parque de Exposições Teopompo de Almeida, quem visita Vitória da Conquista pode desfrutar de programas diversificados, como é de se esperar de uma cidade de médio porte, terceira maior do estado da Bahia.

Museus e monumentos valem a visita, segundo conquistenses como Gildelson Felício, ex-secretário de cultura e atual titular da pasta de desenvolvimento econômico. "A escultura de Mário Cravo é o maior Cristo crucificado da América Latina", informa Felício, que também é professor universitário e membro do Conselho Estadual de Cultura.

Ele também recomenda uma visita ao Museu Cajaíba, que reúne cerca de 200 obras produzidas pelo escultor Aurino Cajaíba da Silva, falecido em 1997. "Tem ainda a casa onde nasceu Glauber Rocha, na rua 2 de julho. Não é aberta à visitação, mas à curiosidade e uma foto da fachada", lembra.

Na mesma rua, bem ao lado, fica outra casa famosa em Vitória da Conquista. É a de Solange, que vende biscoitos artesanais, outro patrimônio da cidade. "É a fama da cidade. Onde você for, tem biscoito", conta a comerciante, que mantém uma filial da Solange Biscoitos Finos também em Salvador.

Diferente da capital, onde a loja ganhou um espaço com mesas e cadeiras para receber os clientes, lá é só a loja. "Mas tem um cafezinho de brinde", ela garante. Com o frio, como recusar?

