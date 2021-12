Festival de Forró anima programação cultural da Chapada

A terceira edição do Festival de Forró da Chapada acontece entre os dias 10 e 12 outubro, no município de Mucugê. Entre as atrações confirmadas estão o cantor Tato, o Quinteto Sanfônico do Brasil, Gel Barbosa, Marquinhos Café, Rennan Mendes, Mestrinho e Nádia Maia. A entrada é gratuita.

A programação ainda conta com aulas de dança, sanfona e ritmo, além da apresentação musical de novos talentos, que vão divulgar seus trabalhos

O objetivo é manter o compromisso com as raízes culturais e promover o intercâmbio musical entre todas as gerações participantes, de diferentes estados brasileiros.

