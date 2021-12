Festival de boas novidades esquenta verão na cidade

Realizado anualmente, o Zona Mundi - Festival de Arte Eletrônica costuma trazer à cidade alguns dos nomes mais up to date da música pop brasileira. Nesta quinta-feira, 9, mais uma edição se inicia com pelo menos duas atrações inéditas por aqui: o pernambucano China e a banda O Terno, de São Paulo.

A programação de três dias ainda tem a sensação paraense Felipe Cordeiro, a herdeira da vanguarda paulistana Anelis Assumpção (filha de Itamar) e a festejada Karina Buhr.

Não menos interessantes, as atrações locais elencam a anti-banda Radio Mundi, a estreia do duo Tropical Selvagem (Ronei Jorge & João Meirelles) e uma parceria do DJ Mangaio com o Coletivo Di Tambor.

Ligada às práticas de DJing e VJing, a mostra Patrimônio Imaginário também acontece no Pelourinho, nesta sexta-feira, 10.

Tom Zé, Papa e bolachas

Desde que apareceram tocando debaixo d'água no clipe da fantástica 66, (285.034 visualizações no YouTube até esta quarta-feira, 8) O Terno disparou como uma das novidades mais legais do rock brasileiro em muito tempo.

Francamente inspirada na psicodelia sessentista e no Tropicalismo, o trio nega que seja "retrô". "A gente tem uma grande referência nesse momento, especialmente Mutantes e Beatles, mas somos uma banda atual", diz o baterista Victor.

"A ideia é pegar essas referências, especialmente nos timbres e nos arranjos e tentar fazer algo novo. Tem várias bandas atuais que fazem isso também, como a Tame Impala (da Austrália) que a gente gosta muito", detalha o músico.

Os garotos (média de 23 anos) andam com tanta moral que foram convocados por Tom Zé para participar do seu EP virtual Tribunal do Feicibuqui, uma resposta do iraraense às críticas por ter participado de um comercial de TV para o "líquido negro do capitalismo".

"Foi divertido demais o encontro com Tom Zé", diz. "Fomos na casa dele e aí ele chegou com uma noticia fake de um blog de humor, que falava: 'Papa Francisco perdoa Tom Zé pela locução do comercial da Coca-Cola'. 'Faz uma música disso aí', ele sugeriu. Aí largou a gente num quarto e foi fazer outras coisas", conta.

"O Tim Bernardes (vocal e guitarra) fez a letra, ele curtiu e aí rolou a marchinha Papa Francisco Perdoa Tom Zé. Depois, cada um saiu de lá com um CD Tropicália Lixo Lógico e um pacote de bolacha. Diz ele que na Bahia não se sai de mãos vazias de casa de família. Um pacote de bolacha pra cada um", conclui.

