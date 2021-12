Festival da Virada começa nesta quinta com show de Pabllo Vittar e Gil

O Festival da Virada de Salvador começa nesta quinta-feira, 28, e segue até o dia 1º. O evento, que irá contar com diversos shows gratuitos, será realizado no antigo Aeroclube, na Boca do Rio (Arena Daniela Mercury).

Entre as atrações da festa, desta quinta, estão Gilberto Gil, Pabllo Vittar e as bandas Aviões do Forró e Harmonia do Samba. O local onde será realizado o festival é fechado e os portões abrirão às 16h. O primeiro show irá começar às 18h30.

Transporte

O Festival da Virada vai contar com 900 ônibus, sendo que 200 vão operar apenas entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, quando o transporte urbano vai funcionar de forma ininterrupta.

Também será possível fazer a integração com metrô por meio da Estação de Pituaçu, de onde vão partir coletivos até as 0h30, a cada 10 minutos, em direção à Arena Daniela Mercury.

Além dos ônibus, serão montados dois pontos de táxis e três de mototáxis, sendo que 700 motociclistas estão credenciados para trabalhar na festa.

Lazer

O evento também contará com uma roda gigante com 33 metros. O equipamento foi utilizado no Rock In Rio e vai funcionar todos os dias a partir das 16h. Já na área de gastronomia, a arena vai contar com um espaço reservado para food trucks, além da Vila Pelô, que terá restaurantes conhecidos de Salvador.

