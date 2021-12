Festival da Primavera traz Fernanda Abreu, Jota Veloso e Saulo

O Festival da Primavera acontece entre os dias 21 e 24 de setembro em vários bairros de Salvador e traz o show da cantora Fernanda Abreu. A artista pretende apresentar hits inéditos do álbum "Amor Geral". A cantora sobe no palco do Largo da Mariquita no sábado, 23 (confira programação completa abaixo).

No dia anterior, o festival trará apresentações de Jota Veloso e Luciano Bahia, além de Gerônimo no Largo de Santana. A cantora Carla Visi també fará show na sexta, 22, na Vila Caramuru. No mesmo dia, a banda Flor Serena vai animar o público.

Outra novidade é a apresentação de Saulo, que trará uma performance voltada para o público infantil no dia 24. Com o tema "A Floresta", Saulo vai cantar canções, que vão desde Saltimbancos até cantigas populares. O show será no Rio Vermelho.

A programação do evento foi apresentada pelo prefeito ACM Neto nesta segunda, 11. De acordo com a prefeitura, o festival terá eventos no Rio Vermelho, Campo Grande, Centro Histórico, Barra, Ribeira, Boca do Rio, Stella Mares, Parque da Cidade e avenida Professor Magalhães Neto.

"É um evento em vários pontos da cidade e feito para pessoas de diferentes idades", explica ACM Neto.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (21/09)

Campo Grande (praça 2 de Julho)

A partir das 10h - Feira de Artes da Primavera

Casa do Benin

9h às 17h - Exposição Temporária - "Temas Baianos pelos olhos e mãos de Erna Martinez"

9h às 17h - Exposição Permanente - coleção de objetos e obras de arte da região do Golfo

Praça Caramuru (Rio Vermelho)

16h - Cozinha Show com Theo Tapioca (Teco Food Fusion)

17h - Cozinha Show com Gabriel Lobo (Sagaz)

18h - Cozinha Show com Celso Vieira (Pasta em Casa e Forneria)

19h - Cozinha Show com Arthur Barbosa (RV Lounge)

Espaço Cultural da Barroquinha

18h - Escritoras Negras Contemporâneas em Diálogo

Teatro Gregório de Mattos

19h - Lançamento do disco "Sonoridade Pólvora" de Ian Laserre (Preço popular)

Sexta-feira (22/09)

Campo Grande (Praça 2 de julho)

A partir das 10h - Feira das Artes na Primavera

Casa do Benin

9h às 17h - Exposição Temporária - "Temas Baianos pelos olhos e mãos de Erna Martinez"

9h às 17h - Exposição Permanente - Coleção de objetos e obras de arte da região do Golfo

Espaço Cultural da Barroquinha

19h - Festival Sonora - Ciclo Internacional de Compositoras

Praia do Porto da Barra

8h as 17h - Aloha Spirit Festival

Rio Vermelho (Praça Caramurú)

16h - Cozinha Show com Albert Vernedas (Perini)

17h - Cozinha Show com Beto Pimentel (Paraíso Tropical)

18h - Cozinha Show com Leka Hattori (Leka Food Truck)

19h - Cozinha Show com Georgia Cirilo (Bolo das Meninas)

Rio Vermelho - Largo da Mariquita (saída Praça Brg. Faria Rocha e chegada Largo da Mariquita)

18h às 21h - Filarmônica Filhos de Apolo / LifeCirco / Caballeros de Santiago / O Povo Pediu / Samba de Dona Dalva / Teatro Infantil Gil Santana / Cortejo dos Palhaços do Rio Vermelho

Rio Vermelho - Largo de Santana (Palco Paraguassu)

19h - Jota Velloso e Luciano Bahia com participação de Mario Ulloa

19h às 0h- Esquetes teatrais com o Grupo SITORNE CIA DE TEATRO (TÍPICOS)

21:30h - Gerônimo

0h -Gafieira do Dadá

Rio Vermelho - Villa Caramuru (Palco Caramuru)

19h- Carla Visi

19h às 0h -Esquetes teatrais com o Grupo CARATAPA

21:30h - Paulinho Oliveira

0h - Banda Flor Serena

Teatro Gregório de Mattos

19h - Peça “Desviante” (Preço popular)

Sábado (23/09)

Anfiteatro Dorival Caymmi (Parque da Cidade)

11:30h -Apresentação do Espetáculo “ És tu Brasil” - Ballet Acadêmico da Bahia

14h - Show de Humberto Morais

Campo Grande (Praça 2 de julho)

A partir das 10h - Feira de Arte e Antiguidades e Feira das Artes na Primavera

Espaço Cultural da Barroquinha

19h - Festival Sonora - Ciclo Internacional de Compositoras

Estádio de Pituaçú

A partir das 9h - Abertura da Copa Bahiana de Futebol Dente de Leite e 1° Edição da Copa das Ligas

Parque da Cidade

07h às 11h- Cama Elástica / Pula Pula / Moto Elétrica / Recreação Infantil

9h às 17h - Minicircuito de Bike Infantil

11h às 12h - Aula de Dança e Ginástica para todos

11h às 17h - Feira Coreto Hype e Feira de Artes e Talentos

Praia de Stella Mares

A partir das 7h - 1° Copa de Surf Futuros Campeões – Troféu Adriano de Souza

Praia do Porto da Barra

8h as 17h - Aloha Spirit Festival

Ribeira (Praça Dodô e Osmar)

19h -Duas Medidas

20:30h - Raffa e Pipo

Rio Vermelho (Largo da Mariquita)

A partir 10h - Feira de Arte Cidade Mãe

18h - Luciano Calazans

21h - Fernanda Abreu

Rio Vermelho (Praça Caramuru)

16h às 19h - "Cozinha Show"

Teatro Gregório de Mattos

19h -Peça “Desviante” (Preço popular)

Domingo (24/09)

Av. Prof. Magalhães Neto

07h às 17h - Ruas de Lazer

Barra (ao lado do Farol)

09 às 17h - Minicircuito Inflável

Boca do Rio (Em frente ao IMEJA) até a Igreja do Bonfim

08h -Passeio Cicloturístico da Primavera

Campo Grande (Praça 2 de julho)

09h - Concurso CicloFotográfico Salvador Vai de Bike

9:30h às 17h -Feira de Arte e Antiguidades

A partir das 10h -Feira das Artes na Primavera

Espaço Cultural da Barroquinha

17h -Festival Sonora - Ciclo Internacional de Compositoras

Parque da Cidade

07h às 11h - Cama Elástica / Pula Pula / Moto Elétrica / Recreação Infantil

9h às 17h - Minicircuito de Bike Infantil

11h às 12h - Aula de Dança e Ginástica para todos

11h às 17h - Feira Coreto Hype e Feira de Artes e Talentos

13h às 17h - Picknic com Djs - Charles Carvalho, Kaio San, Oliver Jack, Santz e Convidados

Parque da Cidade (Anfiteatro Dorival Caymmi)

14h - Show de Faustão e Os Mongas

16h- Quabales

Praia de Stella Mares

A partir das 7h - 1° Copa de Surf Futuros Campeões – Troféu Adriano de Souza

Praia do Porto da Barra

8h as 17h - Festival Aloha

Rio Vermelho (Largo da Mariquita)

A partir 10h - Feira de Arte Cidade Mãe

16h - Show infantil Pé de Maravilha - Saulo

15h - 3º Round: Circuito de Rima Improvisada (Preço popular)

