Festival da Primavera segue com programação no Rio Vermelho

O Festival da Primavera de Salvador, que já ganhou o apelido de Virada Cultural do Rio Vermelho, continua neste domingo, 22, último dia do evento.

Desde o início do dia, o público vem tendo acesso a atividades físicas com a equipe da Academia Vila Forma e infantis, com o Projeto Ruas de Lazer. Também há apresentações de rodas de samba, quabales e fanfarras, além do grupo Canela Fina. Filmes, exposições, mostra de arte, entre outros, também estão na programação.

O encerramento do festival fica por conta do músico Luiz Caldas, que fará show às 16h30, no Largo de Santana (Dinha).

Confira aqui a programação completa do Festival da Primavera

