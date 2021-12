Festival da Primavera reúne 200 mil em 2 dias

Ao som de sucessos consagrados, a banda baiana Babado Novo sacudiu o público no último dia do Festival da Primavera neste domingo, 20, no Jardim de Alah. A 3ª edição do evento reuniu cerca de 200 mil pessoas nos dois de programação, conforme estimativa da prefeitura.

Shows do músico Arnaldo Antunes, no palco principal, e de grupos de sopro e percussão, em atividades itinerantes, também marcaram o encerramento. Bandas como a Marana se apresentaram em um microtrio que circulou no local.

Além das atrações musicais, o último dia do festival também contou com aulas de ioga e pilates, oficinas de slackline, passeio ciclístico e as barracas da Feira da Cidade.

O prefeito ACM Neto, que esteve no evento - no final da tarde, com as filhas Lívia e Marcela - considerou o festival como um "grande sucesso".

"É a primeira vez que a gente faz um evento desse tamanho no Jardim de Alah. Acredito que conseguimos consolidar um novo espaço na cidade", disse.

Segundo o gestor, a prefeitura já avalia a possibilidade de o local abrigar a próxima edição do Festival da Primavera, em 2016.

"Essa área estava estigmatizada. Nesses dois dias, trouxemos brilho ao bairro. A ideia inicial era levar o Festival da Primavera para o Parque da Cidade. Mas, diante do sucesso no Jardim de Alah, podemos pensar em um novo evento para o parque" completou.

Infraestrutura

Neste domingo, o público que compareceu ao Festival da Primavera fez críticas à estrutura da área e à carência de serviços básicos, como banheiro público.

A vendedora Bárbara Lima, 31 anos, aprovou o novo local do evento, no entanto criticou a falta de ônibus circulando na região.

"Como o Jardim de Alah é mais distante, a oferta de coletivos é muito pequena. No Rio Vermelho, o acesso era mais fácil", disse.

Já a aposentada Tânia Oliveira, 68, questionou a quantidade de banheiros químicos disponíveis. "Como pode um evento deste porte disponibilizar tão poucos banheiros ao público? As filas estão enormes", protestou.

