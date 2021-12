Festival da Primavera promove 'virote' no Rio Vermelho

Pontapé inicial de um novo calendário de eventos para Salvador projetado pela prefeitura, o Festival da Primavera já ganhou o apelido de "Virada Cultural do Rio Vermelho", graças ao seu formato "virote", começando neste sábado, 21, e terminando no domingo, 22.

"O bairro tem tudo a ver com nosso projeto", afirma Guilherme Bellintani, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo ."É um bairro muito intenso, cultural e com uma sociedade civil bem organizada - algo fundamental para nosso planejamento".

O festival começa ao pôr do sol de sábado (por volta das 16 horas) e segue ininterruptamente até a noite do domingo. "Vai ter um palco no Largo de Santana (Dinha), onde vão se apresentar BaianaSystem, Cortejo Afro, Márcio Mello, Luiz Caldas e Cacau do Pandeiro", enumera o secretário.

"Diversos bares e restaurantes do bairro estarão em festival gastronômico, assim como todos os estabelecimentos terão programação específica para o festival", afirma.

Para repor as energias, no domingo haverá o café da manhã das baianas e, depois, atividade fisica com a Academia Villa Forma, seguida da programação infantil do projeto Ruas de Lazer.

A programação divulgada pela Secretaria ainda abriga exposição de carros antigos, oficinas diversas, mostras de artesanato, apresentações de capoeira, palhaços, vídeos - uma infinidade de atividades.

A ideia é que, no ano que vem, a virada cultural cresça e se espalhe por outros bairros da cidade. "A gente acredita muito que os eventos que crescem são os eventos que são bem aceitos pela comunidade", diz.

"Não vamos fazer megaeventos da noite para o dia. E, sim, fazer com que eventos médios se tornam grandes. E, quem sabe, atraiam um fluxo turístico", conclui o secretário.

Artista profundamente identificado com o bairro, o cantor Márcio Mello foi uma escolha acertada da programação, já que, por 15 anos (1998 a 2012), ele fez shows gratuitos no 2 de fevereiro. Este ano, justamente, foi o primeiro que ele não fez o evento. "Vou tirar o atraso", brinca ele. "(O bairro) estava precisando mesmo de algo nesse sentido. É a casa da boemia", vê.

Fim de ciclo

Ele conta que não fez seu tradicional show de Iemanjá este ano por "falta de verba, mesmo". "Foram 15 anos do meu bolso. Iemanjá merece, mas esse ano não rolou. Dei uma flor, foi mais barato. Acho que não vou fazer mais. Uma hora as coisas acabam", decreta.

Ele ainda conta que, com este show no sábado, pretende encerrar o ciclo do seu último CD, Solitário Punk (2009). "Vou fechar essa temporada de cinco anos com esse show. Esse é o último. No verão eu já quero fazer um show novo", avisa.

"Estou criando um novo trabalho, voltado para o som eletrônico. Estou precisando mudar. Estou vivendo uma coisa nova, com novos parceiros, como um DJ indiano maluco que conheci", conclui Márcio.

