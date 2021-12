Festival da Primavera abre calendário de festas em Salvador

O Festival da Primavera, evento que acontece por 24h no bairro do Rio Vermelho neste sábado, 21, vai abrir a programação de festas em Salvador. A prefeitura lançou nesta quarta-feira, 18, o Calendário Oficial de Eventos.

O Festival da Primavera já vai começar às 16h do sábado, 21, com o grupo os Palhaços do Rio Vermelho animando as ruas do bairro, que estarão fechadas para carros durante todo o evento. Em seguida, acontecerão os shows do Cortejo Afro, Márcio Melo e Baiana System em um palco no Largo de Santana. Ainda no sábado, acontece um show pirotécnico e o Festival de Comidas Pesadas, servida pelos estabelecimentos que estarão participando do evento.

Já no domingo, 22, a equipe de uma academia de Salvador vai iniciar atividades físicas a partir das 7h. A partir das 8h, se iniciam as atividades infantis com o Projeto Ruas de Lazer, onde vão acontecer as apresentações de rodas de samba, Quabales e fanfarras, além do grupo Canela Fina. Durante todo o dia acontecem ainda apresentações de filmes, exposições, mostra de arte, entre outros. O festival será finalizado com o show de Luiz Caldas, às 16h30, no Largo de Santana.

Outros eventos

O Calendário Oficial de Eventeos de Salvador foi dividido em três categorias: Fé na Festa, Cidade dos Festivais e Eventos Especiais. A Fé na Festa visa promover e revitalizar as festas populares, além de agregar outras festividades religiosas. Nessa categoria estão: Reis, Lavagem do Bonfim, 2 de Fevereiro, Itapuã, Semana Santa, Corpus Christi, Santa Bárbara, Conceição da Praia, Santa Luzia e Natal.

Já a Cidade dos Festivais são eventos que possuem como característica comum a duração sempre igual ou superior a dois dias e reunindo elementos de diversos segmentos culturais. Neles estão o Festival da Cidade, Festival Perc Pan, Festival da Cultura Latina, Festival da Criança, Festival 2 de Julho, Festival Boca de Brasa, Festival da Primavera, Festival de Música de Salvador, Festival do Samba, Festival África-Brasil e Festival Baía de Todos os Santos.

Os Eventos Especiais foram classificados desta forma, tendo em vista que não acontecerão todos os anos, além de terem suas particularidades, a exemplo do Carnaval e do Réveillon. Também fazem parte dessa categoria a Bienal da Literatura, Bienal de Fotografia, Bienal de Artes Plásticas, Bienal de Moda e Design, Carnaval da Copa, Salvador Olímpica e Parada Gay.

adblock ativo