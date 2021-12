Festival da Concha terá show de Bethânia só para convidados

A reinauguração da Concha Acústica, com show de Maria Bethânia e participação de Margareth Menezes, será fechada só para convidados. O evento está agendado para o dia 13 de maio, a partir das 18 horas. A informação foi divulgada nesta quarta, 27, em entrevista coletiva.

De acordo com representantes da Concha, o show fechado é uma ação de responsabilidade social, já que os convidados serão pessoas que não costumam ter acesso a esse tipo de evento.

Os ingressos serão distribuídos para integrantes das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), hospitais Martagão Gesteira e Arestides Maltez, além do Projeto Axé, Neojibá, Olodum, Ilê Aiyê e Bases Comunitárias. Operários que trabalharam na reforma da Concha Acústica também serão beneficiados.

O Portal A TARDE tinha antecipado que Bethânia faria o primeiro show na Concha Acústica após a reforma do espaço. Mas o que os fãs da baiana não esperavam era que não seriam vendidos ingressos para a festa. Apenas convidados poderão acompanhar a apresentação.

Além de Bethânia e Margareth, a noite também terá o espetáculo cênico-musical Kindembu com os grupos Afoxé Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Ilê Aiyê, Malê Debalê e Muzenza.



Outros shows

O público em geral, que não for convidado para o show de Bethânia, poderá conferir a reforma da Concha a partir de sábado, 14. Neste dia, Carlinhos Brown, Ney Matogrosso, Lazzo Matumbi e o grupo BaianaSystem fazem a festa a partir das 18 horas.

No domingo, 15, o grupo Novos Baianos vão fazer uma apresentação baseada no repertório do disco "Acabou Chorare", em homenagem ao cantor e compositor baiano João Gilberto.

Os ingressos para esses dois dias de shows é de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). As entradas serão vendidas a partir de 30 de abril pelo site Ingresso Rápido, na bilheteria do Teatro Castro Alves (TCA) e nos SAC do Shopping Barra e do Bela Vista.

adblock ativo