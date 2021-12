Festival da Cidade terá shows em praça pública no feriadão

Os eventos que marcam as comemorações dos 464 anos de Salvador terão dois shows em praça pública neste final de semana. No sábado, 30, o cantor e compositor Nelson Rufino fará uma grande roda de samba no Campo da Pronaica, em Cajazeiras; e no domingo, 31, a Banda Eva vai agitar o público no Farol da Barra, ambos a partir das 19h.

Depois das atrações principais em Cajazeiras, o público poderá conferir também o som de Rogério, do grupo Bambeia, André Lima, do Sangue Brasileiro, além de Fernando e Caboclinho, do Movimento, que vão participar da programação com Rufino e Batifun.

O bairro receberá também, no domingo, às 16h, o Balé Folclórico da Bahia, que se apresentará no mesmo palco do samba montado na Pronaica para as comemorações do Festival da Cidade. A ida do balé até o local tem o objetivo de reunir manifestações culturais de todas as vertentes, misturando o erudito e o popular e fazer com que a população tenha acesso ao que se produz culturalmente em Salvador.

Já na Barra, a Banda Eva fará a primeira apresentação para o público de Salvador desde que Felipe Pezzoni assumiu os vocais do grupo. O show começa às 19h de domingo e fecha a programação do Festival da Cidade. O espetáculo terá as participações especiais de Mano Góes e Levi Lima, da banda Jammil, Magary Lord, Duda Sepúlveda, da banda Diamba, e de Márcio Victor, do Psirico.

Pouco antes, às 18h, acontecerá a cerimônia de reinauguração do Marco de Fundação da Cidade, no Farol. Inaugurado em 29 de março de 1952, o ponto foi instalado no Porto da Barra justamente por ter sido o local onde Thomé de Souza desembarcou quando veio de Portugal para fundar Salvador. O local era conhecido na época colonial por Vila Velha do Pereira. De lá, o governador-geral português partiu em busca de um sítio onde construir a cidade, o que acabou ocorrendo nas imediações da atual Praça Municipal (a praça onde fica o Elevador Lacerda).

O evento contará ainda com a apresentação da Camerata da Orquestra Brasileira de São Salvador, regida pelo maestro Fred Dantas.

