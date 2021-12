Festival Coro de Rua ocupa as escadarias da Barroquinha

Enquanto muitos ainda esperam que a revitalização do Centro Histórico se dê por obra e graça das instâncias governamentais e / ou de empresários, há quem entenda que, para começar, é preciso que o público abrace e ocupe o Centro, "forçando" a ação de governos e empresas. A cantora Lívia Nery parece disposta a fazer sua parte com a realização do evento Coro de Rua, neste domingo e no próximo dia 10.

Viabilizado através do Edital Arte Todo Dia Ano III, da Fundação Gregório de Mattos, o evento trará, nos dois dias, Lívia comandando um pequeno grupo de artistas (locais e nacionais) em um palco armado na escadaria da Rua do Couro, ao lado do Teatro Gregório de Mattos (TGM), na Barroquinha.

A única outra constante, alem da anfitriã, é o sound system Ministereo Público, que fará a conexão com a cultura jamaicana que dá o mote do evento. O festival, inédito no espaço em que será realizado, surgiu após um show de Lívia ali mesmo, no TGM. "Foi justamente após um show na Barroquinha que minha produtora Tatiana Lírio (Noarr Produções) e eu pensamos em como essa escadaria funcionaria bem para um evento com sound system", conta Lívia.

"Um lugar lindo, de uma história tão antiga quanto a história da nossa cidade. Então idealizamos este projeto para ocupar a rua, o centro antigo, de uma forma que lhe seja natural, ou seja, com um projeto ancorado na cultura de rua, com a música como elo", diz.

Ocupar e não desaparecer

Neste domingo, primeiro dia do Coro, Livia recebe no palco a cantora baiana Danzi Love Jah, a pernambucana Karina Buhr e a paulista Mis Ivy. Quinze dias depois é a vez dos rappers locais Aurea Semiséria, Vandal e do carioca BNegão.

"Os artistas convidados são pessoas que já dialogam com nossa cena musical, sobretudo com o sistema de som do Ministéreo Público, que estará 'amplificando' o projeto. Chamamos de amplificação pois o coletivo levará seu paredão de som e sua pesquisa em música jamaicana", conta Lívia.

"Cada artista vai assumir os microfones cantando em instrumentais de música jamaicana, ou suas próprias canções, com suporte dos DJs do Ministéreo. Eu vou interagir com todos também", diz.

Realizado na rua, o evento, garante a artista, terá toda estrutura profissional para quem for curtir a tarde de domingo no Centro. "É um evento de rua que está sendo realizado com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos, com toda a estrutura montada. Vai haver uma feira de vinil, (barracas de) comida e bebida à venda, banheiros", afirma.

"Estamos nos inspirando no formato quermesse. Queremos criar um ambiente de máximo alto astral e paz para este fim de tarde ser realmente especial, com muita música, dança e cultura de rua", conta.

Artista independente que tem circulado bastante (em setembro último, se apresentou em Chicago, EUA), Lívia ressalta a importância de apoiar eventos desse tipo: "Queria reforçar mais uma vez a importância de ocupar. De unir forças criativas para não desaparecer na cidade", conclui.

>> Coro de Rua: ocupação sonora do centro / Domingo, 15 horas / Livia Nery, Danzi Love Jah, Karina Buhr (PE), Mis Ivy (SP) / Dia 10 de dezembro, 15 horas / Com Livia Nery, Aurea Semiséria, Vandal, BNegão (RJ) / Sound System: Ministereo Público / Rua do Couro (Escadaria da Barroquinha, Centro) / Gratuito

