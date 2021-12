Festival Coquetel Molotov volta a Salvador após quatro anos

O Festival No Ar Coquetel Molotov volta a acontecer em Salvador. Para compensar a pausa de quatro anos na cidade, em 2015 o festival pode ter até duas edições, uma em junho, confirmada nesta terça-feira, 7, entre os dias 2 e 6, no Cine-Teatro Solar Boa Vista, e outra em outubro, ainda em definição. O evento, que tem na programação artistas independentes, despontou em Recife, em 2004, e foi realizado na capital baiana, na Concha Acústica do TCA, em 2010 e 2011.

Neste ano, o festival traz novidades. Debates, palestras e até uma mostra, chamada "Play the Movie", que exibe filmes sobre música, estão entre as atrações do evento. Alguns nomes da cena independente da música brasileira, como a banda goiana de rock psicodélico Boogarins, que se apresentou na última edição do Festival Lollapalooza, e o paulista Thiago Pethit, fazem show pela primeira vez em Salvador durante o Coquetel Molotov..

O capixaba Silva, conhecido de parte do público baiano, volta a Salvador com o disco "Vista para o Mar". O grupo de rock Os Jónsons, em ascendência nos últimos anos, completa a lista de bandas divulgadas nesta terça-feira, 7, pela produção do festival. O evento terá dois dias de duração e três shows por dia.

O evento vai mudar de casa na edição deste ano. A Concha Acústica, em reforma, passa o posto de sede oficial do festival para o Cine-Teatro Solar Boa Vista, em Brotas. "O Solar tem um ambiente maravilhoso para o festival e permite uma maior proximidade do artista com o público", disse Fernanda Bezerra, responsável pela produção local festival, ao falar sobre as mudanças que ocorrem no evento.

Segundo a idealizadora, curadora e produtora do festival, a pernambucana Ana Garcia, o Coquetel Molotov retorna em um formato menor, porém, mais "saudável" para crescer. "Não queremos depender apenas de grandes patrocinadores para o evento ser realizado. O nosso objetivo maior é que o festival tenha uma continuidade", afirmou.

Dos festivais da música popular brasileira, nos anos 1960, até os dias atuais, muitos são os eventos com esse modelo realizados no Brasil. Com características diferentes, eles contribuem para a renovação do conteúdo da linguagem artística e também são vitrines para novos mercados.

O Coquetel Molotov não é diferente. Esse ano o evento tem a possibilidade de ter uma segunda edição em outubro, ao mesmo tempo que a versão de Recife. De acordo com Garcia, o festival quer dar visibilidade para os artistas alcançarem novas plateias. "Salvador tem um público ávido, interessado em conhecer coisas novas. Por isso, estamos avaliando fazer esse intercâmbio, com o festival acontecendo ao mesmo tempo em duas cidades", completa.

O Festival Coquetel Molotov já trouxe para Salvador nomes nacionais e internacionais de peso da música independente, como Dinosaur Jr. (EUA) e Soko (FR), além de Céu (SP), Mombojó (PE), Cidadão Instigado (CE), Tom Zé (BA) e Mundo Livre S/A (PE).

adblock ativo