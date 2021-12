Festival com Jorge e Mateus inicia venda de ingressos

Já estão à venda os ingressos para a primeira edição do Arena Bahia Music, evento que acontece no dia 6 de outubro, no Parque de Exposições. As entradas têm valores que variam entre R$ 50 e R$ 140 e podem ser compradas nas redes Pida, Ticketmix e Axé Mix.

O evento terá como anfitrião a dupla sertaneja Jorge & Mateus e contará também com shows de Aviões do Forró, Humberto e Ronaldo, Israel Novais, Forró dos Play e KartLove.

