Festival com bandas independentes acontece neste sábado em Salvador

Um festival voltado para o desenvolvimento e fortalecimento da música independente da Bahia, acontecerá neste sábado, 11. O "Festival Rock de Azeite" acontecerá a partir das 22h no Club Bahnhof (antigo Idearium), localizado no Rio Vermelho e contará com apresentações autorais de cantores e bandas baianas.

Na programação estarão Madame Rivera, projeto Soma, Preservativo, Lúpula, Alibal Conspiracy, Haxibate e outros. Os ingressos devem ser adquiridos através do site Sympla pelo valor de R$ 15.

