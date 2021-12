Baiano radicado no Rio de Janeiro, o cantor Fernanndez gravou junto com D’Black um show para o Festival Colors, que será lançado no próximo sábado, 24, em países como Brasil, Estados Unidos, Portugal, África do Sul, Angola, Índia e Austrália.

Fernanndez conta que conheceu D’Black no SPA da tia, quando a ajudava nos serviços. Entre conversas sobre sonhos e música, o baiano acabou mostrando o próprio trabalho musical e recebeu o convite.

“Ele gostou do meu som e depois de três dias me convidou para participar do seu show. Foi uma honra enorme, até porque o Vinícius [D’Black] marcou a geração que faço parte”, contou Fernanndez.

O baiano canta rap desde 2011, mas a primeira faixa só foi lançada em 2017, com o single “Primeira Track”, pela atual Aquahetz Beats, que recentemente trabalhou em músicas com Rincon Sapiência, no álbum do cantor Marcola Bituca.

Residindo no Rio de Janeiro há pouco tempo, Fernanndez demonstrou surpresa e alegria ao participar do Festival Colors, em um show exibido para sete países. O show do Festival Colors será exibido em streaming, no próximo sábado, 24, com ingressos a € 7,00, que podem ser adquiridos no site.

Além de gravarem juntos o show do Colors, Fernanndez gravou uma música com D’Black e outra com a funkeira carioca MC Gabi. O baiano está prestes a lançar o seu primeiro álbum, intitulado “Canta Pra Elas”, com previsão de lançamento para o dia 28 de outubro. Ele acabou de lançar clipe de “Yabá”, uma das faixas do álbum.

Assista abaixo:

Da Redação Festival Colors será exibido em sete países com show de D’Black e participação do cantor baiano Fernanndez

adblock ativo