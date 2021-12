Festival Caymmi realiza segunda edição

O 2º Festival Caymmi de Todas As Músicas conta com shows das bandas Transcendental, Dó Ré Mi Lá, Toco Y Me Voy e Neto Lobo e a Cacimba, além dos artistas Suzana Bello e Thiago Kalu.

O evento, que teve sua primeira edição em novembro, é considerado uma festa de rua e acontece em dois dias no Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 17 horas. Desta vez a novidade é a presença da Feira da Cidade, que vai funcionar no sábado, das 11 às 19 horas, e no domingo, das 9 às 19 horas, com 50 expositores.

A celebração do centenário de Dorival Caymmi e os prêmios musicais que ele recebeu em vida serviram de inspiração para o título do projeto.

Prêmio

O objetivo do festival, através do Prêmio Caymmi de Música, realizado pela Via Press Comunicação e Eventos, é promover e revelar gratuitamente as produções inscritas. Os participantes concorrem nas categorias Música, Videoclipe e Show. Todos eles são avaliados pela Comissão Julgadora, formada por Cláudia Cunha, Luisão Pereira, Luciano Matos, Ronei Jorge e Luciano Bahia.

A premiação está dividida em seis etapas, desde a inscrição dos artistas até a cerimônia de encerramento, que acontece no dia 30 de abril de 2015, data do aniversário de Dorival Caymmi.

"As pessoas selecionadas, indicadas e vencedoras são olhadas com uma admiração artística especial, pois tudo é muito criterioso, desde a realização, seleção, julgamento e conceituações", explica o diretor do festival, André Simões.

Thiago Kalu, que concorre na categoria Show e compôs músicas especialmente para sua apresentação, além das composições de seu primeiro disco, Amaralina, reconhece a importância da premiação.

"Estarei lá para fazer meu show e colaborar com um evento que está juntando em espaços públicos diversos artistas da atual música baiana. Espero aproveitar a oportunidade para tocar o emocional dessas pessoas que nunca me ouviram", diz o artista.

Segundo André Simões, a mídia tradicional é conservadora e não acompanha os artistas que despontam através de outros meios. "A importância de um Prêmio Caymmi é justamente colaborar com a visibilidade de tanto talento. O rádio popular precisa sair do estritamente mercadológico e voltar a respeitar a música e a cultura da Bahia", declara.

Para Kalu, os rádios e as tevês são formadores de gosto e comportamento. "Se seu trabalho escapa um pouco do perfil da indústria, as portas são mais difíceis de serem abertas", comenta o músico, na estrada desde 2001.

