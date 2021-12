Festival Caymmi é cancelado após embargo do Iphan

O Festival Caymmi de Todas as Músicas, que aconteceria neste sábado, 13, e domingo, 14, foi cancelado. O Iphan (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) embargou o evento alegando incompatibilidade entre o porte do evento e o Largo do Santo Antônio Além do Carmo, onde ele seria realizado.

A comissão organizadora do Prêmio Caymmi, responsável pelas edições do festival, anunciou, por meio de sua assessoria, que nova data e local da festa serão divulgados brevemente.

A festa faz parte das comemorações que antecedem o prêmio Caymmi de Música, que acontece em abril de 2015, e propõe promover as produções artísticas presentes no concurso de forma gratuita.

Feira é transferida

A Feira da Cidade, que também seria realizada no Largo do Santo Antônio Além do Carmo neste fim de semana, foi transferida para o Farol da Barra. O evento de arte, moda e gastronomia estava associado ao Festival Caymmi.

A feira ocorre neste sábado, 13, das 11h às 20h, e domingo, 14, das 8h às 20h. A entrada é gratuita. Durante o evento, o público vai poder experimentar pratos da boa culinária. Divididos em 35 barracas, os quitutes serão oferecidos com preços que variavam entre R$ 5 e R$ 15. O projeto conta ainda com colecionadores de vinil, moda, design, artesanato e flores.

Segundo a organizadora, Carla Maciel, a Feira da Cidade - primeira feira de rua no segmento em Salvador - "sempre respeitou as condicionantes de preservação do patrimônio e do meio ambiente, estimulando a educação patrimonial".

