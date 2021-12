Festival BRock acontece em Salvador

Salvador irá receber a edição de verão do Festival BRock, de São Paulo, neste domingo, 26, no espaço Portela Café, no Rio Vermelho. A noite recebe as bandas Vespas Mandarinas (SP) e Selvagens à Procura de Lei (CE), a partir das 17 horas, com ingressos a R$ 30.

A abertura fica por conta do grupo baiano Circo Litoral, formado por Caio Moreno (guitarra), Rafael Paixão (batera), Léo Paladino (vocal), Ícaro Cruz (guitarra) e Miguel Paixão (baixo).

O Festival BRock surgiu da vontade de reunir a nova geração do rock brasileiro em um único espaço.

