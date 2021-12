Festival Bigbands chega à oitava edição – sem grana, mas com 17 bandas

A Bahia tem muitos festivais de música. Nenhum muito grande. Alguns são relevantes, outros são nulos nesse quesito. Mas nenhum é tão independente quanto o Bigbands, que chega a sua oitava edição.

Idealizado e realizado pelo icônico produtor local Rogério Big Bross Brito e seus muitos parceiros, o Bigbands não conta com absolutamente nenhum apoio governamental ou privado. “Apenas parceiros sinceros”, ri o produtor.

Este ano, Big recorreu a dois recursos clássicos para driblar a falta de dinheiro: criatividade e união. Atento à nova safra de produtores da cena underground, Big se aliou a eles, convidando-os para trazerem seus próprios eventos para dentro do festival.

“Propus um Bigbands colaborativo. Então, ofereci o primeiro dia para o pessoal do Instinto Coletivo, o segundo para o NHL, Rockambo e Soterorock e o terceiro para o Metal Union”, conta. A estratégia deu certo – e ainda atraiu produtores de outras cidades, interessados em trazer se aliar à marca Bigbands. Resultado: o festival acontece também em Feira de Santana e Alagoinhas.

Com isso, o festival conseguiu mobilizar um total de 17 bandas em três espaços de shows. Entre as bandas, há uma pernambucana (Kalouv), uma paraibana (Hazamat), duas paulistas (Nervochaos e MX) e até uma sul-africana (Boargazm), além das locais.

“Este ano, o festival foi 70% feito pelos colaboradores. Eu só fui o agregador. Aglutinei, juntei a galera”, afirma. Em Salvador, serão três dias no Dubliner’s Irish Pub. A programação está disponível no site bigbands.com.br.

O aporcalipse do Boargazm

Atração internacional do Bigbands, a banda sul-africana de heavy metal Boargazm é de longe sua atração mais curiosa. Não apenas por vir de um país tão distante, mas também por méritos próprios.

Meio banda conceitual, meio projeto multimídia, a Boargazm conta uma história bem louca de invasão alienígena à Terra por meio de seus discos (nos quais pratica um metal pesadão e groovado) e de uma revista em quadrinhos. Há planos para vídeos em curta-metragem.

“Por enquanto, somos mais uma banda do que um projeto multimídia”, conta por email o vocalista e guitarrista Heine van der Walt. “No momento, trabalhamos em mais duas HQs e um álbum (o terceiro), mas estamos procurando expandir para outros campos, como videogames e curtas live action e de animação. Espero que um dia possamos dizer que somos banda e projeto multi em igual proporção”, acrescenta.

Com dois bons álbuns lançados (The Baconing, de 2014, e The Aporkalypse, de 2011), a Boargazm fez seu nome na cena sul-africana, com um som bem influenciado pelo Sepultura e bandas nu-metal.

“Sim, nós crescemos ouvindo Sepultura. Mas também curtimos elementos nu-metal e thrash, além de rock progressivo e música muito doida (‘out there’, no original). Mas acima de tudo, amamos tudo com um groove da pesada. Tudo isso, aliado ao nosso amor por ficção científica e fantasia, cultura popular, contracultura, videogames e lances pós-apocalípticos”, conclui Heine.

