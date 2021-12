Festival Beach Sound PF reúne atrações do axé ao eletrônico

Bell, a dupla Nervo, Nando Reis e Jorge e Mateus são algumas atrações do festival "Beach Sound PF", que acontece nos dias 27 e 30 de dezembro e 2 e 3 de janeiro, no Espaço Praia do Forte.

A programação começa com a festa "Virou Verão", no dia 27, com shows de Bell, Nando Reis e Sorriso Maroto, às 15h. Já a "Pirraça Prime" ocorrre na noite do dia 30, às 21h, com o comando de Jorge e Mateus, Timbalada e Tuca Fernandes.

Para começar o ano de 2015 ao som de música eletrônica, a "So Delicious", traz as formadoras da Nervo, as australianas Mim e Liv, e alguns nomes da cena dos Djs nacionais, às 21h, do dia 2 de janeiro. A última festa do "Beach Sound" é a "Lavagem da Praia do Forte", que começa às 15h, de 3 de janeiro, com Wesley Safadão, Thiaguinho e Psirico.

Confira os valores* da festa:

Virou Verão (21/11) e So Delicious (2/01) - R$ 70 (pista) e R$ 140 (camarote)

Pirraça Prime (30/12) e Lavagem da Praia do Forte (3/01) - R$ 80 (pista) e R$ 150 (camarote)

*Os ingressos estão à venda na Line Bilheteria e nos Balcões de ingresso dos principais shoppings de Salvador.

