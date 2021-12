Festival apresenta músicas do Olodum para o Carnaval

O Festival de Músicas e Artes Olodum (Femadum) acontecerá neste sábado, 17, e domingo, 18, e apresentará as três canções do bloco para este Carnaval. O evento será no Largo do Pelourinho, das 14 às 18h, com entrada gratuita.

"Lalibela Olodum", composição de Alisson Lima e Angelo Lima, "O Timkat da Etiópia", de autoria de Adailton Poesia, e "Começo da História" que tem Diggo de Deus como compositor, primeira, segundo e terceiro lugar no concurso que elege as canções do bloco, serão tocadas para o público. O repertório já conhecido do Olodum também fará parte da festa.

adblock ativo