Festival Alternativo de Lençóis abre nova trilha cultural

Um dos principais centros turísticos do interior baiano, a cidade de Lençóis (425 km da capital) tem abrigado cada vez mais grandes eventos. Esta semana, ela recebe mais um, de caráter especial: é o primeiro Festival Alternativo de Lençóis.

Serão três dias a partir desta sexta-feira, 22, com shows de rock e mostra de artes, tudo gratuito, na Praça Maestro Clarindo Pacheco (ou Praça do Neco's).

Sobre o palco, algumas das principais bandas de rock da Bahia: Cascadura, Les Royales e a rediviva - pelo menos, por enquanto - Úteros Em Fúria, além de Rebeca Matta.

Essa última não fará seu show, mas sim uma participação especial no show do Cascadura, em uma homenagem ao guitarrista baiano Peu Sousa, morto no primeiro semestre.

Completam a grade duas outras bandas de Salvador: The Doors Cover e Leprechal Rios Toca Raul, além das atrações locais Maracatu Diamante, Rodrigo V8 e Síndrome do Rock.

Idealizado pela produtora Monique Ferrari, o Festival Alternativo de Lençóis surgiu como ideia em 2011, quando ela retornou à cidade depois de dez anos sem pintar por lá.

"Quando eu costumava ir com frequência, há quase 20 anos, fui apresentada a muitas músicas, bandas e artistas nas caixas de som dos bares", diz.

Volta, Jimmy

"Tinha o Feito a Mão, o Lajedo (frequentado por Jimmy Page), Veneno (de Rosa, ex-dona do Creole Cajun, no Pelourinho), Daime Blues. Eu adorava sentar, ouvir o rock que saía das caixas de som, conhecer pessoas de vários lugares do mundo que passam por Lençóis", relata.

A mítica passagem do ex-Led Zeppelin, aliás, é um dos motes do festival. Naquele mesmo ano, ela submeteu seu projeto ao edital Demanda Espontânea 2011 da Secretaria de Cultura do Estado.

"Com o projeto aprovado, pensei em fazer um link homenageando a passagem de Jimmy Page por Lençóis", conta.

O resultado pode ser visto na mostra Come Back Sir Rock And Roll, composta por posters criados por "power trios visuais" com curadoria de Andrea May.

"Como admiro muito o trabalho de Andrea, sugeri uma parceria e ela criou uma nova edição do projeto COLLAB - que é uma criação colaborativa em rede, convocando artistas do Brasil e do exterior, entre designers, ilustradores e fotógrafos", detalha Monique.

Apoio local

Como se trata da primeira edição do evento, Monique se certificou de que contará com o apoio da comunidade local. "É nítido, pela quantidade de eventos, que a nova administração local está se empenhando em apoiar eventos que levem diversidade musical. Michelle Nonato, secretária de Turismo e Cultura de Lençóis, se colocou à disposição e está nos ajudando.

Além do poder público, hotéis e restaurantes da cidade tambem prestam apoio ao festival. "Eu só tenho a agradecer, me sinto incentivada por todos os lados para realizar esse evento", garante Monique.

A mão de Peu

De volta para seu segundo show após um hiato de 18 anos, a banda Úteros Em Fúria fechará a última noite do festival - domingo. "Vai ser o mesmo show do Portela Café (5 de outubro último), sem os convidados", diz Mauro Pithon, vocalista.

Ele diz que, por enquanto, não há previsão de novos shows. "Mas podemos voltar a tocar, se surgirem novas oportunidades bacanas, que tenham a ver com nossa história", diz.

"Aceitamos tocar neste festival por ser uma homenagem a Peu Sousa, que era nosso amigo. E também por que nosso guitarrista Emerson Borel (morto em 2004) adorava Lençóis. Tem a ver com gente", conclui.

Já a Cascadura, que vai realizar em seu show a homenagem a Peu (que era marido de Monique), vai voltar a tocar na cidade após mais de 15 anos. "Foi em uma formação anterior, com Paulinho Oliveira e Maurício Braga. Eu nem estava na banda ainda", conta o baterista Thiago Trad.

"Peu sempre foi de nossa relação. Ele ia muito aos shows do Cascadura e eu toquei com ele em uma banda alternativa, a Candy Dandy Bandy", lembra.

Na homenagem com Rebeca Matta, a banda vai executar músicas do tempo em que Peu era guitarrista da cantora. "Ela vai cantar três músicas. Estamos ensaiando para sair direitinho. Tem pelo menos duas que você sente muito a mão de Peu: Garotas Boas Vão Pro Céu e À Flor da Pele", conclui Thiago.

