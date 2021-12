Festivais, ex-titã e dupla sertaneja animam fim de semana

O fim de semana musical está movimentado em Salvador. Nesta sexta-feira, o destaque fica por conta da dupla Bruno & Marrone, que se apresenta no Wet'n Wild, a partri das 20h. As bandas Garota Safada, Torres da Lapa e Forrozão também animam a festa que tem ingressos de R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote).

O festival Lado BA também começa nesta sexta e termina sábado, 10, no Cine-Teatro Solar Boa Vista. Atrações como Curumin e o duo brasileiro/argentino Finlândia são os destaques da primeira noite, enquanto Lívia Mattos, Cidadão Instigado e Orquestra Contemporânea de Olinda comandam a festa no último dia. Os ingressos custam R$ 20.

No sábado, os regueiros não podem perder mais uma edição do República do Reggae, que terá as bandas Dezarie, Natiruts, Ponto de Equilíbrio, Edson Gomes e Adão Negro animando o público no Wet´n Wild, a partir das 19h. Os bilhetes para assistir aos shows custam R$ 70 (pista) e R$ 180 (camarote).

A segunda edição do Festival pela Paz, que terá a renda revertida para o tratamento do ex-baterista da Estakazero, Flávio Perrone, será no domingo, 11, ás 14h, no Bahia Café Hall. As atrações são Cangaia de Jegue, Adão Negro, Cascadura, Estakazero e Negra Cor.

O ex-titã Nando Reis apresenta o novo álbum, Eu Sei, na Concha Acústica, às 18h, com ingressos a R$ 80. Além das novas canções, Nando vai lembrar de músicas como "Segundo Sol", "Relicário" e sucessos da banda Titãs.

