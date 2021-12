Festijazz da Bolívia terá participação de três brasileiros

Benjamim Taubkin, Guilherme Kastrup e Pedro Ito são os três músicos brasileiros que se apresentarão no Festival Internacional de Jazz de La Paz, que começará na próxima quarta-feira (3) na capital da Bolívia.

O encontro musical, promovido por intérpretes bolivianos de jazz com o apoio do governo local, também terá a presença de representantes de Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Paraguai e Suíça. Durante dez dias, os artistas se apresentarão nos principais palcos da cidade, mas também chegarão às cidades de El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre e Tarija. Além das apresentações, também serão oferecidas oficinas com os artistas.

A apresentação dos franceses Vincent Peirani e Emile Parisien será acompanhada por uma demonstração ao vivo do pintor Stéphane Cattaneo, que também estará no palco, mas criando quadros, informaram os organizadores do evento.

A abertura do festival será com a "Evocação íntima a Gladys Moreno", uma homenagem cantora boliviana que morreu em 2005. Serão apresentadas novas versões das canções que ela costumava interpretar, mesclando jazz, músicas folclórica e clássica. Apesar de existir desde 1987, foi em 2001 que o Festijazz ganhou caráter internacional.

