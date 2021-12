Festas tomam conta da Praia do Forte na Semana Santa

Diferentes ritmos musicais serão explorados na Praia do Forte no feriadão da Semana Santa. O rap, a música eletrônica, o sound system, o samba, o reggae e o axé dividem o protagonismo em três eventos que acontecem na pequena vila.

Nesta sexta-feira, 3, a partir das 21h, na festa Santa Forte, o rapper Emicida chega ao Espaço Praia do Forte com o show do seu primeiro álbum de estúdio: O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. O cantor paulista ainda traz no repertório releituras de sucessos da sua carreira como Rua Augusta, Só Mais Noite e Então Toma.

Além dele, a banda BaianaSystem integra a grade de atrações do evento. O grupo vai apresentar o potencial da música autoral e urbana da Bahia em canções consagradas no cenário local como Play Som e Terapia.

Diversidade musical



No domingo, 4, às 16h, outros ritmos se misturam no vilarejo. O Espaço Verde (área localizada dentro do Espaço Praia do Forte) recebe o Luau do Forte.

As bandas Timbalada e Avenida Se7e, capitaneada por Dan Miranda e que dialoga com o samba e o reggae, juntam-se ao cantor Alexandre Peixe para agitar a plateia da terceira edição da festa.

Também no domingo, a partir das 22h, o evento Santa House reúne sete nomes da música eletrônica no Eco Espaço Praia do Forte. A dupla carioca Felguk, composta por Felipe Lozinsky e Gustavo Rozenthal, e o DJ catarinense Doozie são as promessas da noite. As picapes de som ainda recebem os set lists de DJs locais como Luca Buzanelli, Lowers, Rodrigo Bouzon, Black e Decker e Rafael Cabral.

