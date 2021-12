Festas para todos os bolsos animam o dia de Iemanjá

De brunch com champagne a feijoada com cerveja, os filhos de Iemanjá de todos os gostos e classes sociais encontram opções de diversão para saudar a rainha do mar no próximo sábado, 2, de fevereiro.

Para ajudar o leitor na hora da escolha, o A TARDE montou um guia de festas em homenagem a Iemanjá, de todos os preços e cardápios. Confira as opções e escolha a que melhor se enquadra no seu bolso e nas preferências na hora de comemorar.

Gratuita

Quem quer curtir o dia de Iemanjá sem gastar nada tem a opção de escolher entre três festas. Além da tradicional comemoração feita nas ruas do Rio Vermelho, o público também pode optar pelos show de Rafael Pondé, que acontece na rua Fonte do Boi, a partir das 17h, da cantora e instrumentista Sylvia Patricia, que se apresenta na Praça da Rua Almirante Barroso ou então pela apresentação da fanfarra francessa Dumb and Brass e da Suinga.

Confira a programação gratuita:

Praça da rua Almirante Barroso

A cantora, musicista e instrumentista Sylvia Patricia realiza show em homenagem a Iemanjá na Praça da Rua Almirante Barroso, no Alto de São Gonçalo - colina próxima à Praia da Paciência, às 17h.

Midialouca

Rafael Pondé participa das comemorações do 2 de Fevereiro na varanda da loja Midialouca, que fica na Rua Fonte do Boi, às 17h.Horário: 17h

Companhia Da Pizza

A pizzaria promove uma programação com atrações como a banda de fanfarra francessa Dumb and Brass, o rapper mineiro Flavio Renegado e as bandas baianas Bailinho do Portela, Pirombeira e Suinga. A partir das 16h.

De R$50 a R$ 100:

Para os que procuram um conforto maior, com shows e serviços de All Inclusive, com comidas e bebidas inclusas, o leque de opções durante a comemoração de Iemanjá oferece seis festas na região do Rio Vermelho. Dentre as atrações, estão os cantores Jau e Magary, que se apresentam no Mercado do Peixe, Ludmillah Anjos, Roberto Chaves que comandam a festa no Camarote Odoyá e grupo Samba de Maria, que vão animar os devotos no Sunshine Bar.

Confira a programação com valores que vão de R$50 a R$ 100:

Camarote Odoyá

As atrações da festa são Ludmillah Anjos, Roberto Chaves, Marivaldo dos Santos e Marília Sodré. Casa da Mãe - Rua Guedes Cabral, n 81, Rio Vermelho (3017-9041). R$ 50. Sáb, 12h.

Festa da Rainha Iemanjá

Juliana Ribeiro, Jau, Magary e Banda Aiyê e o humorista Renato Piaba se apresentam no Mercado do Peixe - Rio Vermelho, a partir das 11h. R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote).

ODOYA! - A Festa de Yemanjá do Le Pompon Rouge

Os DJs Roger'n'Roll e Hebert Valois vão animar a festa que fica na rua da Paciência, 251, Rio Vermelho. R$ 70(com direito a cassoulet, caldo de sururu e uma caipirinha). A partir das 12h.

Bar Sunshine

A moda, o estilo e a animação estarão reunidos na festa Yemanjá é Black, o evento, programado para às 13h, tem como atrações o DJ Bandido, Márcia Short e o grupo Samba de Maria.

Valor: R$60 (feijoada e camiseta da marca Negrif)

Visca Sabor & Arte

A banda Na Veia da Nêga agita a festa do Visca, que começa às 10h.Valor: R$50 (galinhada e acompanhamentos)

Franco Louge

A banda Chita Fina e a cantora Wil Carvalho se apresentam no Franco Louge a partir das 11h30. (feijoada e open bar de cerveja, água, shot de limão)

Valor: R$ 70

De R$100 a R$ 160

Mas, para aqueles que o conforto ainda é pouco, existem as opções de luxo durante a festa. Nelas, os devotos podem saudar a rainha do mar em grande estilo, e ainda aproveitar as regalias como shows de close-up magic, que é um tipo de mágica feita bem próxima do público e um mirante com vista privilegiada para a casa de Iemanjá, onde acontece o centro da festa.

Confira a programação com valores que vão de R$100 a R$ 160:



Simplesmente Luxo

A festa traz Mametto e Pra Casar, a partir das 12h. Padaria Bar - R. João Gomes, 43, Rio Vermelho (3018- 4413). R$ 130 (masc open bar + feijoada) e R$ 100 (fem open bar + feijoada).

Mirante Yemanjá

A festa traz como atrações as bandas Negra Cor, Batifun e Bailinho de Quinta e acontece no Hotel Golden Tulip, a partir das 12h. R$ 160.

Padaria Bar

A festa Simplesmente Luxo vai ter os shows das bandas Mametto, Pra Casar e um show de close-up magic, tipo de mágica feita bem próxima do público. Início previsto para 12h.(feijoada e open bar de chopp, vodca, coquetel, refrigerante e água)

Valor: R$130 (feminino) e R$100 (masculino)

Só para convidados

Para os que ser apenas Vip não basta, surgem as opções de curtição para os hipervips. Brunch, coquetéis, vista privilegiada e muito luxo, tudo isso para reverenciar a rainha do mar. Para atender a parcela dos devotos que não deixam de lado o glamour e a sofisticação na hora da festa, eventos especiais foram criados para homenagear o orixá em grande estilo. Realizados em hoteis e restaurantes da região do Rio Vermelho, eles possibilitam que os convidados depositem os seus presentes em altares montados dentro das festas, que depois são levados, por pescadores, para as águas do Rio Vermelho.



Confira a programação das festas exclusivas para convidados:

Hotel Pestana

O evento, que acontecerá a partir das 13h, será comandado pelo DJ Marcos Sacramento até às 16h. Hotel Pestana - Rio vermelho.

Nino Nogueira

Nino Nogueira, festeja a Rainha do Mar com um sofisticado brunch na Nino Nogueira Decor, das 8 às 12h, no dia 02 de fevereiro.

Lícia Fábio e Zank Boutique Hotel

A Licia Fabio Produções e o Zank Boutique Hotel vão saudar Iemanjá numa festa glamourosa, no dia 2 de fevereiro, a partir das 13h, no Zank Hotel, no Rio Vermelho.

