Festas pagas embalam o lado profano da Lavagem do Senhor do Bonfim

Após os festejos religiosos na manhã desta quinta-feira, 11, com o cortejo e a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim, baianos e turistas podem participar agora das festas profanas. Os eventos pagos acontecem na região do Comércio e da avenida Contorno, em Salvador.

O Bonfim da Tarde é realizado a partir das 16h, no Bahia Marina, e traz o cantor Bell Marques comandando três horas do show Só das Antigas, cantando diversos hits de sua carreira. Os ingressos estão à venda na Central do Carnaval e variam de R$ 180 a R$ 800.

Também há opções para quem curte um bom samba. Péricles, É O Tchan, CBX Samba Club, Samba Mocidade e Nu Quintal agitam o Bonfim Privilege. O evento ocorre a partir das 13h, no Terminal Náutico. Os ingressos estão à venda nos balcões de ingressos dos shoppings e variam de R$ 50 a R$ 140.

Já a famosa Enxaguada do Bonfim, comandada por Carlinhos Brown, ganha mais uma edição no Museu do Ritmo. Para o palco da festa, que começa às 14h, Brown convidou Alcione, Jorge Aragão, Mariene de Castro e Nelson Rufino. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos nos balcões dos shoppings.

adblock ativo