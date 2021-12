Festas animam a Lavagem do Bonfim no trajeto do cortejo

A Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira, 16, vai agitar o Comércio. Além do tradicional cortejo, festas com atrações como Chiclete com Banana, Carlinhos Brown e Mumuzinho vão animar o público.

Confira abaixo as festas:

Bonfim de Todos os Santos

Atrações: Chiclete com Banana, Psirico e Jú Moraes

Local: Bahia Marina (AV. Contorno)

Horários: Das 14h às 21h30

Ingressos: R$90 (pista), R$190 (camarote feminino) e R$240 (camarote masculino) à venda na Ticketmix e na Central do Carnaval

Enxaguada du Bonfim

Atrações: Carlinhos Brown convida Mariene de Castro, Belo e Nelson Rufino

Local: Museu du Ritmo (Av. Jequitaia, nº 1, Comércio)

Horário: 14h

Ingressos: R$ 40 à venda na TicketMix

Esquenta Bonfim

Atrações: Mumuzinho (participação do cantor Salgadinho), Raça Pura (lançamento do CD) e Fora da Mídia

Local: Cais Dourado (Avenida Jequitaia, nº 102, Comércio)

Horário: 14h

Ingressos: R$ 35 (individual) R$ 60 (casadinha) e R$ 50 (camarote) à venda no Balcão Pida (shopping Itaigara, Lapa e Piedade)

adblock ativo