Festas agitam Réveillon em Salvador e litoral norte

Festa à beira-mar com queima de fogos de artifício e simpatias na hora da virada são ingredientes que não podem faltar no Réveillon dos baianos. Quando a isso se somam o show do artista favorito, a companhia de amigos, bebida e comida à vontade até o raiar do dia, a festa fica perfeita.

Na hora de escolher entre as inúmeras opções para começar 2013 com o pé direito, o soteropolitano leva em conta o lugar da festa, o menu do jantar ou do buffet, a animação da banda e o preço.

Além de ser palco do principal show pirotécnico organizado pela prefeitura e um dos lugares mais disputados na virada do ano da capital, a Barra recebe diversas festas em bares, boates e hotéis, como o Réveillon Oceania (Barra Flat), o Réveillon Oceano e o Réveillon Che Lagarto Internacional.

"Apesar de o Réveillon da Barra ser muito famoso, eu nunca passei lá. Tenho curiosidade para conhecer porque todo mundo fala bem", diz a engenheira Denise Cabral, que este ano, em vez de ir para as festas do Litoral Norte, planeja celebrar a data com um grupo de amigos na Barra. "Encontramos uma promoção em um site de compras coletivas e vamos aproveitar a oportunidade para passarmos a data juntos e pagar menos. Assim vamos ver a beleza dos fogos de um local seguro e badalado", dá a dica.

Curtir a virada com show de grandes bandas próximo à praia, porém afastado do grande centro, foi a opção da estudante Greice Cavalcanti. Ela optou pelo Melhor Réveillon do Mundo, em Guarajuba, no Litoral Norte, que terá como atrações os grupos Harmonia do Samba, Cheiro de Amor e Seu Maxixe. "Na hora de tomar a decisão de qual festa ir, o peso das bandas fez a diferença, porque, como nos outros anos, acho que elas vão agitar a noite. A estrutura do lugar e a proximidade da praia também foram importantes", diz.

Quem busca sofisticação encontra como opção o Réveillon Amado D'Licia, assinado pela promoter Licia Fabio e pelo chef Edinho Engel, que vai reunir 500 pessoas no restaurante Amado, com show da banda Bailinho de Quinta e menu com camarão, lagosta, carne e massa. Já o Réveillon Felicitá, no Hotel Deville Salvador, em Itapuã, terá ceia elaborada pelo chef Eminídio Monte, buffet de saladas, opções de pratos frios e quentes e sobremesas. A animação é com as bandas 5% e Máquinas na Pista e DJ Nenga.

