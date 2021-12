Festa 'xxXtreme' comemora um ano com DJ paulista

O primeiro ano da festa 'xxXtreme' será animada pelo DJ paulista Paulo Pringles, que é coordenador da 'Jovem Pan FM'. Outros Djs também marcarão presença, como Mauzz, Chiquinho, Jakson Reis e Lolly Ramos. O evento, marcado para este sábado, 5, será realizado no The Hall Eventos, na Pituba.

Os ingressos, que podem ser comprados por R$ 25 (pista) e R$ 70 (camarote open bar), estão à venda no site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br), pelo telefone 4003-1212 ou nos balcões da Ticketmix, nos principais shoppings da cidade. As estradas também podem ser adquiridas na The Hall, no dia do evento, por R$ 35 (pista) e R$ 90 (camarote).

