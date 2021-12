Festa traz Karina Buhr e instalações de Luiz Martins a Salvador

A noite desta sexta-feira, 15, em Salvador está agitada como sempre, mas dificilmente outro lugar estará tão interessante como a festa Campari Red Experience, que ocupará o Pier 4 do Terminal Náutico no Comércio com show de Karina Buhr, instalações sensoriais do artista Luiz Martins e a discotecagem dos DJs Renata Dias e Jerônimo Sodré, além de performances de artistas circenses.

Promovida pela multinacional italiana de bebidas, a festa, que tem entrada gratuita, disponibilizou os ingressos para quem se cadastrasse no seu site. Resultado: as entradas estão esgotadas há semanas.

Explica-se: a data original da festa era 25 de agosto, mas foi adiada para esta sexta, por conta da tragédia com a lancha da travessia Salvador-Mar Grande, ocorrida justamente no dia 24.

Festa itinerante, a Campari Red Experience é parte de uma gigantesca ação de marketing global que começou no início do ano em Roma, quando a fabricante do bitter vermelho lançou o curta-metragem Killer in Red, dirigido por Paolo Sorrentino (do oscarizado A Grande Beleza) e estrelado por Clive Owen (Closer - Perto Demais).

Na festa, a cor vermelha segue como o tema do evento, especialmente nas instalações interativas do premiado artista Luiz Martins, que proporá aos participantes experiências sensoriais ousadas e misteriosas aos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato.

Com mostras em países como Itália, Polônia, Áustria, Lituânia e Venezuela, além das principais capitais brasileiras, Martins é um dos principais artistas contemporâneos brasileiros. Na Red Experience, suas instalações se valem de espelhos, bolas, sons, luzes, poemas e outros elementos, inseridos em diferentes ambientes.

A atração musical da festa não deixa por menos em ousadia. Baiana de nascimento, pernambucana de criação, Karina Buhr é uma das cantoras mais destacadas de sua geração, com um trabalho sempre provocativo, uma mistura de MPB, rock, vanguarda e ritmos regionais.

No show, ela e sua banda apresentarão o show do seu último álbum, Selvática (2015), "e algumas coisas dos outros dois" (Eu Menti pra Você, 2010, e Longe de Onde, 2011), conta Karina.

Aos 43 anos, Karina já tem conhecimento e experiência o bastante para lidar com a dicotomia música versus comércio, um conflito natural em artistas mais conscientes: "Todo show tem marcas envolvidas, um cachê é fechado e o show é feito", afirma.

"É diferente de se ter uma relação de representar uma marca, mas mesmo aí a questão é de cada um definir o valor do seu trabalho e se tem restrições a uma ou outra marca, por questões políticas, ou qualquer outra", acrescenta.

Obviamente, a condição do bolso do artista no momento em que recebe a proposta de uma empresa é sempre um outro fator a se levar em consideração: "Mas isso também depende do dinheiro que se tem ou se deixa de ter no bolso, no fim a liberdade de escolha é diretamente ligada a isso. É como qualquer outro trabalho", observa Karina.

Atenta ao momento complicado por que passa o país, a artista viu com preocupação o episódio do fechamento de uma exposição em Porto Alegre após pressões de um grupo político / religioso radical: "A gente está vivendo um retrocesso imenso no Brasil e a censura é parte forte disso. Isso nunca deu em coisa boa, resta saber se a vontade coletiva maior é de frear ou de intensificar isso. Não sou otimista".

Na dúvida, provar uns "bons drinques", como o clássico coquetel Negroni, carro-chefe da noite desta sexta, pode ser uma boa dica para dar aquela relaxada básica das sextas-feiras...

Chico Castro Jr. Festa traz Karina Buhr e instalações de Luiz Martins a Salvador

