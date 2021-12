Festa terá 14 horas de música eletrônica na Mata Atlântica

A Região Metropolitana de Salvador vai receber a 13ª edição da Aurora, festa com 14 horas de música eletrônica em 160 mil metros quadrados de Mata Atlântica virgem, em Camaçari. Das 22h de sábado, 13, até às 14h de domingo, 14, 24 Djs apresentam seus sets.

Serão dois palcos: o Mainfloor é totalmente dedicado ao Psytrance, estilo musical eletrônico marcado por batidas mais aceleradas; já o palco Delicious apresenta estilos diversos como House, Techno, Minimal, Dubstep e Drum'n'Bass.

Dentre os DJs que vão se apresentar estão Ace Ventura, Hujaboy, Arjuna, Kromagon, Inê, Thaty e Carmezim. A festa ainda conta com a performance retrô/futurista de tribal fusion da dançarina Joline Andrade e o casal Arson Malabares Pirofagia, especialistas em performances circences com toques tribais e grande técnica nos malabares e artes com fogo.

Os ingressos custam R$ 80 até o dia 7 e estão à venda na Ticketmix e Lojas Chilli Beans.

