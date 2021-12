Festa Sollares promoverá 12h de música eletrônica no Alto do Andu

Para fechar a temporada, a festa Sollares promoverá 12 horas de música eletrônica nesta sexta-feira, 24. Para isso, escalou 10 Djs para a rave. São eles: Chemical Surf, Groove Delight, Dashdot, Liu, Albuquerque aka Borgman, Rodrigo Bouzon, Moika, Matheus Silveira, Nobody N' Klyde e Larry Oliveira.

O evento acontecerá no Alto do Andu, na avenida Paralela. Os ingressos custam R$ 80 (pista) e R$ 100 (área vip) e estão à venda no Sympla.

adblock ativo