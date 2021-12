Festa reúne nomes conhecidos do cenário eletrônico nacional

Na próxima segunda-feira, 7, véspera de feriado, os DJs Renato Ratier, Gabe, Dashdot, Matheus Veláz e Luca Buzanelli, conhecidos na cena eletrônica nacional, animam a pista de dança da festa "Exclusive Black", no Barra Hall, na Barra. O evento começa a partir das 22h.

A festa conta com serviço open bar premium de vodca e whisky importados, cerveja, refrigerante e água. Para curtir ainda mais a noite e entrar no clima do evento, recomenda-se que o público esteja completamente vestido de preto.

Os ingressos custam R$ 120, para as moças, e R$ 170, para os rapazes, e estão à venda nos balcões da Ticketmix.

