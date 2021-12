Festa retoma clima do Carnaval no Teatro Gregório de Mattos

Aproveitando o embalo do final do Carnaval, a festa “Sonho de uma noite de verão na Bahia, ressaca das fadas” retoma o clima da festa momesca, com muito axé no repertório. O evento acontece neste domingo, 10, às 19h, no Teatro Gregório de Mattos, em Salvador.

A festa vai contar com comando da banda MicroTrio e com as participações de Ana Mametto, Yacoce Simões, Banda Limusine e Três na Folia, que traz em seu repertório o axé de de Luiz Caldas, Gerônimo e Vevé Calazans, homenageia a guitarra baiana de Moraes, Armandinho e Pepeu Gomes.

Peça

Além disso, a festa “Sonho de uma noite de verão na Bahia, ressaca das fadas” é um esquenta para o musical homônimo dirigido por João Falcão, cuja trama se passa no Carnaval de Salvador.

