Festa Pop Tempo de Alegria homenageia Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo será a grande homenageada da Festa Pop Tempo de Alegria, que acontece sábado, 19, a partir das 23 horas, na The Hall Eventos. Além de levar para o público os maiores sucessos da cantora baiana, a edição especial da festa irá celebrar os seus 20 anos de carreira.



A cover oficial da diva do axé, Scarleth Sangalo, fará performances com base no novo trabalho da cantora. O talento da artista já foi reconhecido pela própria Ivete, por interpretá-la com facilidade e simpatia. Os DJs Victor, Wagner, Bob, Rapha, Carbu, Kaio, Tauã, Berg, Lando e Igor compõem o line up da festa.

adblock ativo