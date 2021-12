Festa Ploc será realizada em setembro no Armazém Hall

A Festa Ploc terá mais uma edição na Bahia e, desta vez acontece será em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana em Salvador (RMS). O evento acontecerá no dia 10 de setembro, às 21h, no Armazém Hall, em Villas do Atlântico.

A festa é famosa por reunir nomes de destaque da música da década de 80, como as bandas Blitz e Ploc e contará com participações de Silvinho Blau Blau, João Penca, Dr. Silvana e Márcia Freire.

Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 70 (meia) e R$ 120 (camarote). A banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, vai levar o rock, pop, reggae, blues, eletrônico, as baladas de gaita e violão, as guitarras swingadas e o típico bom humor que sempre foi a marca de Mesquita & Cia.

adblock ativo