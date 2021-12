Festa Ploc é adiada e acontecerá em outro local

A Festa Ploc, que estava programada para acontecer na Arena Fonte Nova, no dia 23 de maio, foi adiada. O evento foi migrado para o Museu do Ritmo, no Comércio, e acontecerá às 21h do dia 22 de agosto.

O fato aconteceu após a publicação, nesta segunda-feira, 11, da decisão judicial que proíbe a realização de eventos não esportivos na Arena Fonte Nova.

A produção confirmou a devolução dos valores dos ingressos para os que já haviam garantido a presença na festa. A ação será realizada mediante apresentação no ponto de venda estipulado pela Ticketmix, empresa reponsável pela venda dos ingressos, e para isso deve-se entrar em contato com a empresa pelo número 4003-2051.

