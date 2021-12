Festa People recebe Pabllo Vittar e Duda Beat neste sábado

A festa People será realizada neste sábado, 11, às 15h, na Área Verde do Othon. O evento reúne Pabllo Vittar, Duda Beat, ATTOOXÁ, Bailinho de Quinta e DJ Omulu. A festa possui cerca de 10h de duração e promove uma mistura de ritmos.

Os ingressos custam R$ 60 (Pista) e R$ 110 (Stage), e podem ser adquiridos através dos balcões Pida, nos shoppings Salvador e Piedade, além dos sites Sympla e Eventim.

Idealizado por Dudu Barros, o projeto foi produzido com o intuito de conectar pessoas, usando o entretenimento para minimizar as barreiras que impedem a diversidade e o respeito. Parte da bilheteria será doada para instituições.

O projeto também visa levar oficina às comunidades buscando a integração social entre todas as tribos. Elas são realizadas pela psicóloga Ana Gabriela Vilasboas que sempre está acompanhada de dois médicos convidados especialistas na área de prevenção de DSTs, além de influenciadores digitais, que juntos promovem uma mesa redonda aberta ao público. Nos debates são abordados questões como integração social, respeito aos gêneros, escolhas sexuais e cuidado com as DSTs, incluindo as prevenções e tratamentos.

