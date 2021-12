Festa Pagodin anuncia segundo lote de ingressos promocionais

Com Léo Santana, Sorriso Maroto, Péricles, Parangolé, Thiaguinho, Harmonia do Samba e Tiee, a festa 'Pagodin' anunciou que a venda do segundo lote a preços promocionais só vai até o dia 16 de outubro. O evento acontece dia 23 de novembro, no Wet'n Wild, em Salvador.

As entradas estão à venda nas lojas do Pida!, Salvador Tickets, Balcões de Ingressos e no site. Além das atrações, o evento anunciou a volta do camarote Open Bar Top.

