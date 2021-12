Festa OXE 071 traz ÀTTØØXXÁ e DJ Telefunksoul em boate no Rio Vermelho

A 3ª edição da Festa OXE 071 reúne ÀTTØØXXÁ e o DJ Mauro Telefunksoul. O evento acontece nesta quarta-feira, 1º, a partir das 23 horas, na boate XYZ, no Rio Vermelho. O grupo Afrocidade, nova promessa do verão baiano, também é uma das atrações, que conta ainda com o ritmo afro caribenho do DJ Raiz.

“Chegamos na terceira edição atingindo o nosso propósito: revelar que Salvador é uma metrópole de ritmos musicais e exemplo de criatividade. Com duas edições de casa lotada, queremos agora firmar a OXE 071 como uma festa de revelações e novas experiências”, disse Gabriela Souza, idealizadora e produtora do evento.

Os ingressos custam R$ 35,00 (venda antecipada pela plataforma SYMPLA) ou R$ 50,00 na bilheteria.

