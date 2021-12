Festa Old Hits reúne músicas do pop ao axé no Portela

Uma noite para curtir músicas que fizeram sucesso entre os anos 90 e 2000. Essa é a proposta da festa Old Hits, que será realizada nesta sexta-feira, 8, no Portela, localizado no bairro do Rio Vermelho. O evento, que acontece às 21h, será comandado por Moara Brandão, Danilo K., Allanzito e Jefferson, e irá contar com karaokê e Super Nintendo. Totalmente nostálgico.

A festa irá reunir diversos ritmos, com hits do pop ao axé antigo, incluindo clássicos do rock, CDs das temporadas de Malhação e também os sucessos da Furacão 2000.

O ingresso custa R$ 35 e dispõe de Open Bar com cerveja, vodka, refrigerante, vinho São Jorge e água. A entrada pode ser adquirida no local do evento.

