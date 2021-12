Festa 'O Melhor Forró do Mundo' inicia venda de ingressos

Já está à venda o primeiro lote de ingressos para a festa O Melhor Forró do Mundo, que acontece no dia 23 de março, às 19h, na Área Verde do Wet'n Wild. Os ingressos custam R$ 35 (pista) e R$ 130 (camarote open bar).

No palco, as bandas Aviões do Forró, Cavaleiros do Forró, Forró dos Play, Forró do Muído, Cangaia de Jegue, Fávio José e Forrozão dão início aos festejos que antecedem o São João.

