Festa no litoral baiano antecipa festival LGBT

Como parte do roteiro de pré-festas do festival previsto para novembro de 2018, acontece no próximo dia 16 de setembro, a partir das 22h, na praia de Imbassaí, litoral norte baiano, a festa Quero Atittude. A colaboração mínima é de R$ 10 e terá atrações do cantor Leo Bonetto, e os dj's, Jorge Itaitú, Nelo, Deco e Chokolat. O evento é para celebrar a diversão e a luta pelos direitos da comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros (LGBT).

No repertório, clássicos dos anos 70, 80 e 90 que serão comandados pelos dj's até a madrugada.

O festival

Com previsão para novembro do ano que vem, o Attitude Festival pretende reunir concertos, shows, performances, festas, atividades esportivas e lúdicas, moda e educação ambiental conjuntamente a diversidade de opções sexuais e gêneros, na comunidade de Imbassaí, ocupando a praia, o rio, as praças e as ruas.

