Festa Masquerade traz o DJ Tocadisco a Salvador

Neste sábado, os amantes soteropolitanos da música eletrônica poderão curtir um dos DJ mais badalados da cena eletrônica mundial. Headliner de festivais pelo mundo, o DJ alemão Tocadisco, acompanhado por Robotron63, Ferris, Ajperez e o Dj Roots.

Eles animarão retorna a Salvador para animar a Masquerade, festa que tem inspiração nos bailes de máscaras de Veneza e vem a Salvador pela primeira vez. O público vai receber máscaras na entrada do evento para entrar no clima, apesar do uso não ser obrigatório.

O evento conta com estrutura luxuosa, serviço open bar e mais de 6h de música eletrônica, a partir das 23h, no Hotel Fiesta. Os ingressos custam R$ 220 (masculino) e R$ 170 (feminino).

