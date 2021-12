Festa 'Maloca Green' relembra sucessos black music no Cine Teatro Solar Boa Vista

A festa ‘Maloca Green’, com sucessos da black music, acontece a partir das 22h no próximo dia 17, no espaço cultural Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador. O evento conta com as DJ's Belle, Bruxa Braba e Helena Vieira. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 20.

O projeto tem o intuito de lançar um novo estilo de festa, com a escolha de um tema para cada edição, a primeira vai ser 'Pagode'. Ao todo vão ter cinco edições do evento.

A festa vai valorizar e relembrar músicas da black music e elementos da cultura hip-hop.

